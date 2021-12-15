Почему Россия боится закона о переходном периоде. Версия участника ТКГ

Представитель оккупированного Донецка в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш считает, что в законопроекте о переходном периоде есть несколько критических для России моментов. Поэтому она пытается сорвать его принятие.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Болевая точка. Почему Россия боится "переходного периода" для Донбасса и Крыма".
По словам Гармаша, в данном законе Россия будет прямо зафиксирована как сторона конфликта на Донбассе, что нивелирует все ее усилия представить в этой роли марионеточных глав "ДНР" и "ЛНР". И это "концептуальное разногласие", которое беспокоит Кремль.
"Он (закон о переходном периоде, - ред.) на ТКГ не обсуждался, поскольку он не относится к перечню законов, которые должны обсуждаться в рамках минских соглашений. Там о таком законе нет ни слова, хотя они, я имею в виду представителей РФ, действительно время от времени говорят о нем", - сказал Гармаш.
Кроме того, в проекте закона есть еще ряд болезненных для России норм. Это вопрос деоккупации Крыма, частичной амнистии, люстрации чиновников и статуса "вооруженных формирований" ОРДЛО.
Например, для деоккупации Крыма украинская сторона готова привлечь временные международные администрации, в состав которых не смогут войти ни россияне, ни представители других стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности.
Также после освобождения Украина намерена "экспроприировать" собственность Черноморского Флота РФ. Но этот момент вызвал замечания со стороны Венецианской комиссии.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина не намерена отзывать законопроект о переходном периоде, он будет дорабатываться в Верховной раде с учетом всех замечаний.
До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Запад пообещал, что Украина не примет этот закон.