Чому Росія боїться закону про перехідний період. Версія учасника ТКГ

Представник окупованого Донецька в українській делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Сергій Гармаш вважає, що в законопроекті про перехідний період є кілька критичних для Росії моментів. Тому вона намагається зірвати його прийняття.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Больова точка. Чому Росія боїться "перехідного періоду" для Донбасу і Криму".
За словами Гармаша, в даному законі Росія буде прямо зафіксована як сторона конфлікту на Донбасі, що нівелює всі її зусилля представити в цій ролі маріонеткових глав "ДНР" і "ЛНР". І це "концептуальна розбіжність", яка турбує Кремль.
"Він (закон про перехідний період, - ред.) на ТКГ не обговорювався, оскільки він не відноситься до переліку законів, які повинні обговорюватися в рамках мінських угод. Там про такий закон немає ні слова, хоча вони, я маю на увазі представників РФ, дійсно час від часу говорять про нього", - сказав Гармаш.
Крім того, в проекті закону є ще ряд болючих для Росії норм. Це питання деокупації Криму, часткової амністії, люстрації чиновників і статусу "збройних формувань" ОРДЛО.
Наприклад, для деокупації Криму українська сторона готова залучити тимчасові міжнародні адміністрації, до складу яких не зможуть увійти ані росіяни, ані представники інших країн-учасниць Організації договору про колективну безпеку.
Також після звільнення Україна має намір "експропріювати" власність Чорноморського флоту РФ. Але цей момент викликав зауваження з боку Венеціанської комісії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна не має наміру відкликати законопроект про перехідний період, він буде доопрацьовуватися у Верховній раді з урахуванням усіх зауважень.
До цього міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що Захід пообіцяв, що Україна не прийме цей закон.