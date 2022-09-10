Почему РФ просит помощи у Ирана и КНДР: объяснение Минобороны

Российская т.н. "вторая армия мира" просчиталась в обеспечении ресурсами, начав полномасштабное вторжение в Украину. В частности, об этом свидетельствует тот факт, что РФ ищет у стран-изгоев вооружение.

И здесь проблема, по мнению чиновника, не в том, продадут ли Иран и Северная Корея что-нибудь россиянам, а в самом наличии РФ рядом с Украиной.

"Это еще один вызов, но мы с вами, когда вступили в эту войну и сказали, что не сдадимся, мы не думали, хватит ли у них снарядов или нет. Мы будем биться за себя", - отметил Резников, напомнив, что за нами стоит серьезный ресурс стран-партнеров, более технологичный и современный.