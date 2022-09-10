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Почему РФ просит помощи у Ирана и КНДР: объяснение Минобороны

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская, Ростислав Шаправский, Милан Лелич

Российская т.н. "вторая армия мира" просчиталась в обеспечении ресурсами, начав полномасштабное вторжение в Украину. В частности, об этом свидетельствует тот факт, что РФ ищет у стран-изгоев вооружение.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр обороны Алексей Резников.

И здесь проблема, по мнению чиновника, не в том, продадут ли Иран и Северная Корея что-нибудь россиянам, а в самом наличии РФ рядом с Украиной.

"Это еще один вызов, но мы с вами, когда вступили в эту войну и сказали, что не сдадимся, мы не думали, хватит ли у них снарядов или нет. Мы будем биться за себя", - отметил Резников, напомнив, что за нами стоит серьезный ресурс стран-партнеров, более технологичный и современный.

Как сообщалось, Иран предоставил России свои беспилотники, а также предложил пути для обхода санкций. Западная разведка опасается, что это может изменить ход войны в Украине.

Кроме того, напомним, впервые информацию о том, что Россия покупает боеприпасы у Северной Кореи, опубликовало The New York Times. Журналисты издания отмечали, что "Россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет в Северной Корее".

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