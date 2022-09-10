Чому РФ просить допомоги в Ірану та КНДР: пояснення Міноборони

Російська т.зв. "друга армія світу" прорахувалася у забезпеченні ресурсами, почавши повномасштабне вторгнення в Україну. Зокрема, про це свідчить той факт, що РФ шукає у країн-ізгоїв озброєння.

І тут проблема, на думку чиновника, не у тому, чи продадуть Іран та Північна Корея щось росіянам, а у самій наявності РФ поруч з Україною.

"Це ще один виклик, але ми з вами, коли вступили в цю війну і сказали, що не здамося, ми не думали, вистачить у них снарядів чи ні. Ми будемо битися за себе", - зазначив Резніков, нагадавши, що за нами стоїть серйозний ресурс країн-партнерів, більше технологічний і сучасний.