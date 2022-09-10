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Чому РФ просить допомоги в Ірану та КНДР: пояснення Міноборони

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська, Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч

Російська т.зв. "друга армія світу" прорахувалася у забезпеченні ресурсами, почавши повномасштабне вторгнення в Україну. Зокрема, про це свідчить той факт, що РФ шукає у країн-ізгоїв озброєння.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав міністр оборони Олексій Резніков.

І тут проблема, на думку чиновника, не у тому, чи продадуть Іран та Північна Корея щось росіянам, а у самій наявності РФ поруч з Україною.

"Це ще один виклик, але ми з вами, коли вступили в цю війну і сказали, що не здамося, ми не думали, вистачить у них снарядів чи ні. Ми будемо битися за себе", - зазначив Резніков, нагадавши, що за нами стоїть серйозний ресурс країн-партнерів, більше технологічний і сучасний.

Як повідомлялось, Іран надав Росії свої безпілотники, а також запропонував шляхи для обходу санкцій. Західна розвідка побоюється, що це може змінити хід війни в Україні.

Крім того, нагадаємо, вперше інформацію про те, що Росія купує боєприпаси у Північної Кореї, опублікувало The New York Times. Журналісти видання відзначали, що "Росія купує мільйони артилерійських снарядів і ракет в Північній Кореї".

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