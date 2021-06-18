Чому планета швидше нагрівається і змінюється клімат: відповідь вчених
Вчені Geophysical Research Letters пояснили зміну клімату на планеті Земля. Планета поглинає більше тепла, ніж віддає в космос.
Про це повідомляє прес-служба NASA, посилаючись на дослідження вчених.
Енергетичний дисбаланс Землі з 2005 по 2019 рік збільшився приблизно вдвічі. Це призводить до того, що планета, в тому числі і світовий океан, швидше нагрівається, йдеться в повідомленні.
Клімат на планеті, за даними вчених, залежить від балансу того, скільки енергії Сонця поглинають атмосфера і поверхня Землі, а також скільки тепла віддає планета в космос.
"Тенденції, які ми виявили, дуже тривожні", - сказав один з авторів дослідження Норман Леб.
Нагадаємо, дослідники Університетського коледжу Лондона встановили, що лід в прибережних районах Арктики стоншується в два рази швидше, ніж вважалося раніше.
Зазначимо, метеорологи зафіксували "приголомшливу" спеку в Арктиці.