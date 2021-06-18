Чому планета швидше нагрівається і змінюється клімат: відповідь вчених

Вчені Geophysical Research Letters пояснили зміну клімату на планеті Земля. Планета поглинає більше тепла, ніж віддає в космос.

Про це повідомляє прес-служба NASA , посилаючись на дослідження вчених.

Енергетичний дисбаланс Землі з 2005 по 2019 рік збільшився приблизно вдвічі. Це призводить до того, що планета, в тому числі і світовий океан, швидше нагрівається, йдеться в повідомленні.

Клімат на планеті, за даними вчених, залежить від балансу того, скільки енергії Сонця поглинають атмосфера і поверхня Землі, а також скільки тепла віддає планета в космос.

"Тенденції, які ми виявили, дуже тривожні", - сказав один з авторів дослідження Норман Леб.