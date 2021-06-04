Лед в Арктике истончается в два раза быстрее, - ученые

Исследователи Университетского колледжа Лондона установили, что лед в прибрежных районах Арктики истончается в два раза быстрее, чем считалось ранее. Толщина морского льда определяется путем измерения высоты льда над водой.

Согласно исследованию, лед в прибрежных районах становится тоньше со скоростью от 70% до 100% быстрее, чем было установлено.

Переоценка произошла после того, как команда исследователей использовала более современные карты высоты снежного покрова на льду.

Исследователи использовали спутник Европейского космического агентства, чтобы определить, сколько времени нужно радиолокационным волнам, чтобы отбиться от льда, что позволило им вычислить его высоту над водой и сделать вывод об общей толщине льда.

Также новая модель снега вычисляет глубину и плотность снежного покрова, используя такие входные данные, как температура воздуха, снегопад и данные о движении льда, чтобы отслеживать, сколько снега скапливается на морском льду.

Объединенные результаты позволили ученым оценить общую скорость уменьшения толщины льда.