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Почему курс доллара снова упал ниже 40 гривен: аналитик назвал причины

Фото: курс доллара снова упал ниже 40 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Мария Кучерявец

Валютный рынок постепенно стабилизируется во всех сегментах, а курс гривны на наличном рынке усилился до менее чем 40 гривен/долларов. Далее валютный рынок будет относительно спокойным с небольшими колебаниями близко к текущим уровням.

Об этом РБК-Украина рассказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

По его словам, на безналичном официальном рынке торговый оборот валюты между клиентами банков в основном стабилизировался, но через две недели после одноразовой девальвации гривны на валютном рынке снова появились дисбалансы.

"Спрос на валюту снова существенно преобладал предложение, и НБУ на прошлой неделе вынужден был продать 490 млн долларов. А вот на розничном рынке ажиотажный спрос, возникший в конце июля после ослабления гривны, постепенно успокоился, и гривна постепенно укреплялась с незначительными колебаниями", - добавил Котович.

Эксперт считает, что возвращение межбанковского валютного рынка к состоянию дефицита - ожидаемое явление. Он предполагает, вполне вероятно, что дисбалансы будут оставаться и дальше, а потому сохранится и потребность в интервенциях НБУ.

"Наличный рынок сбалансировался благодаря тому, что произошло уменьшение ажиотажного спроса, а также выросло предложение наличной валюты, в том числе и за счет отложенного предложения со стороны физических лиц. Поспособствовало уменьшению ажиотажа и решение НБУ разрешить приобретение валюты в банках с последующим ее размещением на депозит", - отметил Котович.

Напомним, недавно эксперты рассказывали, подорожает ли доллар в ближайшее время.

Добавим, ранее мы сообщали, что максимальным курс был в конце июля, который составлял выше 42 гривен за доллар.

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