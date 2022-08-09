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Чому курс долара знову впав за 40 гривень: аналітик назвав причини

Фото: курс долара знову впав за 40 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Марія Кучерявець

Валютний ринок поступово стабілізується у всіх сегментах, а курс гривні на готівковому ринку посилився до менш ніж 40 гривень/доларів. Далі валютний ринок буде відносно спокійним із невеликими коливання близько до поточних рівнів.

Про це РБК-Україна розповів старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович.

За його словами, на безготівковому офіційному ринку торговий оборот валюти між клієнтами банків переважно стабілізувався, проте через два тижні після одноразової девальвації гривні на валютному ринку знову з’явилися дисбаланси.

"Попит на валюту знову суттєво переважав пропозицію, й НБУ минулого тижня змушений був продати 490 млн доларів. А от на роздрібному ринку ажіотажний попит, що виник наприкінці липня після послаблення гривні, поступово заспокоївся, та гривня поступово укріплювалася з незначними коливаннями", - додав Котович.

Експерт вважає, що повернення міжбанківського валютного ринку до стану дефіциту - очікуване явище. Він припускає, цілком імовірно, що дисбаланси лишатимуться й надалі, а тому збережеться й потреба в інтервенціях НБУ.

"Готівковий ринок збалансувався завдяки тому, що відбулося зменшення ажіотажного попиту, а також зросла пропозиція готівкової валюти, зокрема й за рахунок відкладеної пропозиції з боку фізичних осіб. Посприяло зменшенню ажіотажу й рішення НБУ дозволити придбання валюти в банках із подальшим її розміщенням на депозит", - відзначив Котович.

Нагадаємо, нещодавно експерти розповідали, чи подорожчає долар найближчим часом.

Додамо, раніше ми повідомляли, що максимальним курс був наприкінці липня, який становив вище 42 гривень за долар.

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