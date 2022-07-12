Почему дешевеет евро и что будет с курсом доллара: аналитик назвал ключевые факторы

Евро к доллару дешевеет, приближаясь к паритету, в первую очередь, из-за войны, которая порождает ряд негативных экономических последствий для всей Европы.
Об этом РБК-Украина рассказал руководитель службы продажи казначейских продуктов АО "Банк Авангард" Юрий Крохмаль.
К негативным факторам, по словам эксперта, относится:
На этом фоне ситуация в США выглядит существенно лучше, отметил Крахмал.
"Кроме того, существенно отличаются текущие подходы к монетарной политике европейского и американского центробанка. Так, ФРС в июне поднял ключевую процентную ставку до 1,5-1,75% с целью укрощения инфляции, в то время когда ЕЦБ оставил ключевую ставку без изменений, на уровне минус 0,5% для того, чтобы не замедлять восстановление европейской экономики", – пояснил эксперт.
По словам Крохмаля, такая конфигурация факторов делает доллар США привлекательнее евро для инвесторов, из-за чего и наблюдается укрепление американской валюты.
"Как только мы увидим паритет в соотношении евро к доллару, то соответственно должны сравняться курсы этих валют к гривне. Но продержится ли такой тренд, зависит от дальнейшего развития ситуации и дальнейших решений ЕЦБ и ФРС. Падение курса евро окажет определенное негативное влияние на наших экспортеров, имеющих контракты в евро, из-за того, что их экспортная выручка в долларовом эквиваленте будет меньше", - резюмировал Крахмал.
Напомним, курс евро 12 июля упал до 1,0006 доллара, самого низкого уровня с декабря 2002 года.
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