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Чому дешевшає євро та що буде з курсом долара: аналітик назвав ключові фактори

Фото: курс євро наближається до паритету з доларом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський

Євро до долара дешевшає, наближуючись до паритету, в першу чергу, через війну, яка породжує низку негативних економічних наслідків для всієї Європи.

Про це РБК-Україна розповів керівник служби продажу казначейських продуктів АТ "Банк Авангард" Юрій Крохмаль.

До негативних чинників, за словами експерта, відноситься:

  • підвищення цін на енергоносії і залежність від поставок з боку Росії, заміна яких породжує додаткові витрати і навантаження на економіку;
  • підвищення цін агропромислового сектору і порушення економічних ланцюжків з українськими компаніями, що впливають на обсяги виробництва товарів в ЄС;
  • санкції та скорочення обсягів експорту в Росію мають прямий негативний вплив на європейські компанії зокрема, та на платіжний баланс ЄС загалом;
  • до того ж зберігаються ризики ескалації конфлікту аж до прямої агресії на країни Європи.

На цьому фоні, ситуація в США виглядає суттєво краще, відзначив Крохмаль.

"Окрім того, суттєво відрізняються поточні підходи до монетарної політики європейського і американського центробанку. Так, ФРС у червні підняв ключову відсоткову ставку до 1,5-1,75% з метою приборкування інфляції, в той час коли ЄЦБ залишив ключову ставку без змін, на рівні "мінус" 0,5% для того, щоб не сповільнювати відновлення європейської економіки", - пояснив експерт.

За словами Крохмаля, така конфігурація чинників робить долар США привабливіше за євро для інвесторів, через що й спостерігається зміцнення американської валюти.

"Як тільки ми побачимо паритет у співвідношенні євро до долара, то відповідно мають зрівнятись курси цих валют до гривні. Але чи протримається такий тренд, залежить від подальшого розвитку ситуації і подальших рішень ЄЦБ та ФРС. Падіння курсу євро матиме певний негативний вплив на наших експортерів, що мають контракти в євро, через те, що їхня експортна виручка в доларовому еквіваленті буде меншою", - резюмував Крохмаль.

Нагадаємо, курс євро 12 липня впав до 1,0006 долара, найнижчого рівня з грудня 2002 року.

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