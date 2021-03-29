Почему через 30 лет пенсия может снизиться почти вдвое. Разъяснение Минсоцполитики

"Если не накапливать и ничего не делать, то коэффициент замещения в Украине через 30 лет будет 18%. Сейчас он около 30%. Это - сколько составляет наша пенсия по отношению к заработной плате. Это прогноз Всемирного банка. То есть, например, если зарплата 10 тысяч гривен, то пенсия - 1800 гривен", - отметила министр.

Лазебная подчеркнула, что правительство уже в ручном режиме "дотягивает" солидарные пенсии.

"У нас есть пять минимальных пенсионных выплат. Одна рассчитывается от прожиточного минимума для людей с маленьким стажем, другая - для людей с полным стажем, сейчас составляет 2400 гривен и зависит от минимальной зарплаты. Еще три мы устанавливаем правительственными решениями, в том числе, доплаты по возрасту", - заявила глава Минсоцполитики.

Она подчеркнула, что без накопительной пенсии каждое правительство будет в ручном режиме "латать дыры".

"В Украине нужно строить цивилизованную накопительную систему. Именно сейчас и нужно это делать. Ежегодно 60 тысяч человек из-за возраста у нас просто лишаются возможности участвовать в пенсионном накоплении. Тогда как в 77 странах это работает", - подытожила министр.