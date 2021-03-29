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Почему через 30 лет пенсия может снизиться почти вдвое. Разъяснение Минсоцполитики

Автор: Юлия Струк

Министр социальной политики Марина Лазебная объяснила, почему пенсии в Украине через 30 лет могут снизиться почти вдвое. Это произойдет, если не внедрять накопительную пенсионную систему.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

"Если не накапливать и ничего не делать, то коэффициент замещения в Украине через 30 лет будет 18%. Сейчас он около 30%. Это - сколько составляет наша пенсия по отношению к заработной плате. Это прогноз Всемирного банка. То есть, например, если зарплата 10 тысяч гривен, то пенсия - 1800 гривен", - отметила министр.

Лазебная подчеркнула, что правительство уже в ручном режиме "дотягивает" солидарные пенсии.

"У нас есть пять минимальных пенсионных выплат. Одна рассчитывается от прожиточного минимума для людей с маленьким стажем, другая - для людей с полным стажем, сейчас составляет 2400 гривен и зависит от минимальной зарплаты. Еще три мы устанавливаем правительственными решениями, в том числе, доплаты по возрасту", - заявила глава Минсоцполитики.

Она подчеркнула, что без накопительной пенсии каждое правительство будет в ручном режиме "латать дыры".

"В Украине нужно строить цивилизованную накопительную систему. Именно сейчас и нужно это делать. Ежегодно 60 тысяч человек из-за возраста у нас просто лишаются возможности участвовать в пенсионном накоплении. Тогда как в 77 странах это работает", - подытожила министр.

Напомним, Минсоцполитики вместе с Верховной радой разрабатывают модель, по которой украинцы смогут получать пенсию в размере 7 тысяч гривен. Такие выплаты возможны для будущих поколений при выходе на накопительную систему.

Как писало РБК-Украина, в начале марта Минсоцполитики анонсировало рост пенсий в Украине до 7 тысяч гривен.

Отметим, плановую индексацию пенсий в 2021 году провели с коэффициентом 1,11. Минимальный размер повышения пенсии был установлен на уровне 100 гривен.

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Новости Украины пенсииМинистерство социальной политики
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