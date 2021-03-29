Чому через 30 років пенсія може знизитися майже вдвічі. Роз'яснення Мінсоцполітики

"Якщо не накопичувати й нічого не робити, то коефіцієнт заміщення в Україні через 30 років буде 18%. Зараз він близько 30%. Це - скільки становить наша пенсія стосовно заробітної плати. Це прогноз Світового банку. Тобто, наприклад, якщо зарплата 10 тисяч гривень, то пенсія - 1800 гривень", - зазначила міністр.

Лазебна підкреслила, що уряд вже в ручному режимі "дотягує" солідарні пенсії.

"У нас є п'ять мінімальних пенсійних виплат. Одна розраховується від прожиткового мінімуму для людей з маленьким стажем, інша - для людей з повним стажем, зараз становить 2400 гривень і залежить від мінімальної зарплати. Ще три ми встановлюємо урядовими рішеннями, в тому числі доплати за віком", - заявила глава Мінсоцполітики.

Вона підкреслила, що без накопичувальної пенсії кожна держава буде в ручному режимі "латати дірки".

"В Україні потрібно будувати цивілізовану накопичувальну систему. Саме зараз і потрібно це робити. Щорічно 60 тисяч осіб через вік у нас просто позбавляються можливості брати участь у пенсійному накопиченні. Тоді як в 77 країнах це працює", - підсумувала міністр.