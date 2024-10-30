Початок опалювального сезону дає оптимізм щодо готовності України до зими, - експерт

Одним з найважливіших позитивних маркерів є зростання обсягів видобутку природного газу в Україні. Якщо минулого року в жовтні середньодобовий обсяг видобутку газу в Україні становив 52,4 млн куб м, то цього року видобуток газу складає 53,5 млн куб м на добу, що більш ніж на 1 млн куб м на добу більше, ніж минулого року. Більше того, тенденція до поступового зростання видобутку зберігається та, ймовірно, триватиме і у наступні місяці.

За словами експерта, основними рушіями росту видобутку є саме державні компанії "Укргазвидобування" та "Укрнафта" групи "Нафтогаз". Так, "Укргазвидобування" видобула 10,88 млрд куб м валового природного газу за 9 місяців 2024 року, що на 5,9% більше, ніж у минулому році. В останні місяці приватні компанії також показують ріст видобутку, особливо після поновлення дії ліцензій "Укрнафтобуріння", Smart Energy та "Горизонти".

Свищо також зазначив, що достатні запаси газу в підземних сховищах також вселяють стриманий оптимізм. Станом на 23 жовтня запаси газу в українських сховищах перевищують 12,9 млрд куб м. Більше того, закачування природного газу до сховищ продовжується.

Крім того, відносно тепла та сонячна погода в останні дні по всій території України дозволяє відкласти підключення побутових споживачів до тепла. Ймовірно, повноцінний опалювальний сезон може розпочатися вже у листопаді, що дозволяє зберегти більше ресурсу газу на зимовий період.