Начало отопительного сезона дает оптимизм по готовности Украины к зиме, - эксперт

Одним из важнейших позитивных маркеров является рост объемов добычи природного газа в Украине. Если в прошлом году в октябре среднесуточный объем добычи газа в Украине составил 52,4 млн куб м, то в этом году добыча газа составляет 53,5 млн куб м в сутки, что более чем на 1 млн куб м в сутки больше, чем в прошлом. Более того, тенденция к постепенному росту добычи сохраняется и, вероятно, будет продолжаться и в последующие месяцы.

По словам эксперта, основными двигателями роста добычи являются именно государственные компании "Укргазвидобування" и "Укрнафта" группы "Нафтогаз". Так, "Укргазвидобування" добыла 10,88 млрд куб. м валового природного газа за 9 месяцев 2024 года, что на 5,9% больше, чем в прошлом. В последние месяцы частные компании также показывают рост добычи, особенно после возобновления лицензий "Укрнафтобуріння", Smart Energy и "Горизонти".

Свищо также отметил, что достаточные запасы газа в подземных хранилищах также внушают сдержанный оптимизм. По состоянию на 23 октября запасы газа в украинских хранилищах превышают 12,9 млрд куб м. Более того, закачка природного газа в хранилища продолжается.

Кроме того, относительно теплая и солнечная погода в последние дни на всей территории Украины позволяет отложить подключение бытовых потребителей к теплу. По всей вероятности, полноценный отопительный сезон может начаться уже в ноябре, что позволяет сохранить больше ресурса газа на зимний период.