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Початок - обнадійливий. Никифоров розповів, як в США сприйняли план перемоги України

Фото: прессекретар президента України Сергій Никифоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Цього тижня український президент Володимир Зеленський був у США та представив план перемоги України. У Сполучених Штатах сприйняли його конструктивно та з великою зацікавленістю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря президента Сергія Никифирова в ефірі національного телемарафону.

"Вони прийняли його конструктивно та з великою зацікавленістю", - заявив прессекретар.

Він зазначив, що паралельно з цим всім процесом авторитетні західні ЗМІ підбирали різні епітети до сприйняття плану. Зокрема: "прийняли з прохолодою", "прийняли без ентузіазму" або ж "прийняли скептично". Однак за словами Никифирова, це все неправда. План перемоги України прийняли з величезною зацікавленістю та конструктивом, і його взяли до роботи.

"Байден сказав, що 12 жовтня на "Рамштайн" він вже повернеться з якимись рішеннями та відповідями. Тому, скажімо так, початок - обнадійливий", - підкреслив прессекретар президента України.

Нагадаємо, що в цьому ж інтерв'ю Сергій Никифиров заявив, що Володимир Зеленський обговорив дозвіл на удари вглиб Росії з всіма партнерами. Проте першими про дозвіл бити вглиб РФ дізнається росіяни, а вже потім буде зроблено офіційне оголошення.

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