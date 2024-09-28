Начало - обнадеживающее. Никифоров рассказал, как в США восприняли план победы Украины

"Они приняли его конструктивно и с большим интересом", - заявил пресс-секретарь.

Он отметил, что параллельно с этим всем процессом авторитетные западные СМИ подбирали разные эпитеты к восприятию плана. В частности: "приняли с прохладой", "приняли без энтузиазма" или "приняли скептически". Однако, по словам Никифирова, это все неправда. План победы Украины приняли с огромным интересом и конструктивом, и его приняли к работе.

"Байден сказал, что 12 октября на "Рамштайн" он уже вернется с какими-то решениями и ответами. Поэтому, скажем так, начало - обнадеживающее", - подчеркнул пресс-секретарь президента Украины.