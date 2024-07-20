Початок навчання з серпня у школах і вишах. Експерт назвала плюси та мінуси

Початок навчання раніше 1 вересня: переваги та недоліки

Напередодні Міністерство освіти і науки України надало рекомендації розпочати навчальний рік з серпня та проводити заняття суботами у теплі місяці року. Ці рекомендації стосуються вишів, коледжів та училищ.

В сучасних умовах всі розуміють важливість навчання. Студенти та школярі – це майбутнє України, і від рівня їх підготовки залежить, що нас очікує в майбутньому та хто і як будуть розвивати нашу країну. Але, на жаль, існуюча ситуація вимагає важких кроків, зауважує Іннола Новикова.

Міністерство освіти і науки України підготувало рекомендації для освітнього процесу для навчальних закладів. Серед них – початок навчального року у серпні та навчання у суботу.

"Безумовно, мета цього рішення – забезпечити підготовку закладів освіти до проходження нового осінньо-зимового періоду та опалювального сезону з урахуванням можливостей залучення альтернативних джерел енергії та гнучкого графіка освітнього процесу, адаптованого до економного використання енергоресурсів", – каже вона.

Частково регіони України визначились, що початок навчання планують у серпні, частково на будуть змінювати графіки та навчання почнеться з вересня 2024 року. Новикова впевнена, що варто вирішувати це питання з врахуванням особливостей регіонів та ситуації в окремих закладах освіти.

Фото: Нові рекомендації МОН стосуються вишів, коледжів та училищ (freepik.com)

Які переваги можуть бути, якщо розпочати навчання у серпні? Безумовно, це зменшення витрат на опалення, економія електроенергії. Скоріше як перевагу можна розглядати можливість використання гнучкого графіку організації навчання, каже Іннола Новикова.

З іншого боку початок навчання раніше може привести до певних проблем.

"Передбачено можливість навчання у суботу, і це збільшить навантаження на школярів та студентів та може погіршити засвоєння навчального матеріалу, багато хто не повністю відновиться за рахунок скорочення канікул. Це також не вплине позитивно на рівень сприйняття навчального матеріалу. Враховуючи, що студенти та учні постійно находяться в умовах стресу, це може суттєво знизити якість навчання та засвоєння матеріалу", – висловлює думку співрозмовниця.

Якщо навчання почнеться у вересні, це психологічно більш стандартно. Учні позитивно будуть сприймати цю ситуацію, але проблеми опалення та відсутність електрики, інтернету також можуть бути перешкодами для якісного навчання.

Крім того, важко передбачити, як буде змінюватися ситуація на фронті та які зміни будуть чекати окремі регіони України.

"Тому напевно сказати якій варіант кращій для шкіл та закладів вищої освіти важко. Вплив на школярів та студентів також не можна чітко прогнозувати, оскільки це в більшості буде пов’язано з можливістю проведення занять онлайн чи офлайн, наскільки спокійною буде ситуація в кожному окремому регіоні, рівнем безпеки та іншими факторами", – звертає увагу експерт.