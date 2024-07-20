Начало обучения с августа в школах и вузах. Эксперт назвала плюсы и минусы

Начало учебы раньше 1 сентября: преимущества и недостатки

Накануне Министерство образования и науки Украины предоставило рекомендации начать учебный год с августа и проводить занятия по субботам в теплые месяцы года. Эти рекомендации касаются вузов, колледжей и училищ.

В современных условиях все понимают значимость обучения. Студенты и школьники – это будущее Украины, и от уровня их подготовки зависит, что нас ожидает в будущем и кто и как будут развивать нашу страну. Но, к сожалению, существующая ситуация требует трудных шагов, отмечает Иннола Новикова.

Министерство образования и науки Украины подготовило рекомендации по образовательному процессу для учебных заведений. Среди них – начало учебного года в августе и обучение в субботу.

"Безусловно, цель этого решения – обеспечить подготовку учебных заведений к прохождению нового осенне-зимнего периода и отопительного сезона с учетом возможностей привлечения альтернативных источников энергии и гибкого графика образовательного процесса, адаптированного к экономному использованию энергоресурсов", – говорит она.

Частично регионы Украины определились, что начало учебы планируют в августе, частично будут изменять графики и обучение начнется с сентября 2024 года. Новикова уверена, что стоит решать этот вопрос с учетом особенностей регионов и ситуации в отдельных учебных заведениях.

Фото: Новые рекомендации МОН касаются вузов, колледжей и училищ (freepik.com)

Какие преимущества могут быть, если начать обучение в августе? Безусловно, это уменьшение расходов на отопление, экономия электроэнергии. Скорее как преимущество можно рассматривать возможность использования гибкого графика организации обучения, говорит Иннола Новикова.

С другой стороны, начало обучения раньше может привести к определенным проблемам.

"Предусмотрена возможность обучения в субботу, и это увеличит нагрузку на школьников и студентов и может ухудшить усвоение учебного материала, многие не полностью восстановятся за счет сокращения каникул. Это также не повлияет положительно на уровень восприятия учебного материала. Учитывая, что студенты и ученики постоянно находятся в условиях стресса, это может существенно снизить качество обучения и усвоения материала", – высказывает мнение собеседница.

Если обучение начнется в сентябре, это более психологически стандартно. Учащиеся положительно воспринимают эту ситуацию, но проблемы отопления и отсутствие электричества, интернета также могут быть препятствиями для качественного обучения.

Кроме того, трудно предсказать, как будет меняться ситуация на фронте и какие изменения будут ждать отдельные регионы Украины.

"Поэтому наверняка сказать какой вариант лучше для школ и высших учебных заведений трудно. Влияние на школьников и студентов также нельзя четко прогнозировать, поскольку это в большинстве будет связано с возможностью проведения занятий онлайн или офлайн, насколько спокойной будет ситуация в каждом отдельном регионе, уровнем безопасности и другими факторами", – обращает внимание экесперт.