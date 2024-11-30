З початку вторгнення Повітряні сили зафіксували майже мільйон цілей РФ

День радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ

30 листопада відзначається День радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗС України. Цей рід військ називають "очима Повітряних Сил".

Цілодобово військовослужбовці радіотехнічних військ (РТВ) виявляють та супроводжують сотні ворожих літаків, вертольотів, безпілотників, бомб та ракет противника.

Для прикладу, під час дронової атаки по Україні в ніч на 30 листопада, українські військові здійснили супровід 10 російських БПЛА. ППО вдалось збити 8 безпілотників під час обстрілу РФ.

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