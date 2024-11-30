С начала вторжения Воздушные силы зафиксировали почти миллион целей РФ

День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ

30 ноября отмечается День радиотехнических войск Воздушных Сил ВС Украины. Этот род войск называют "глазами Воздушных Сил".

Круглосуточно военнослужащие радиотехнических войск (РТВ) обнаруживают и сопровождают сотни вражеских самолетов, вертолетов, беспилотников, бомб и ракет противника.

Например, во время дроновой атаки по Украине в ночь на 30 ноября, украинские военные осуществили сопровождение 10 российских БПЛА. ПВО удалось сбить 8 беспилотников во время обстрела РФ.

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