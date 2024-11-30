С начала вторжения Воздушные силы зафиксировали почти миллион целей РФ

С начала вторжения Воздушные силы ВСУ зафиксировали почти миллион целей РФ. В частности, 175 тысяч самолетов и 100 тысяч вертолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Почти миллион воздушных целей зафиксировали радиотехнические войска с начала полномасштабного вторжения России", - говорится в сообщении.
Как отмечают военные, с начала вторжения России радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение более 345 тысяч вражеских целей - 175 тысяч самолетов, 100 тысяч вертолетов, 57 тысяч БПЛА, более 13 тысяч ракет различных типов.
30 ноября отмечается День радиотехнических войск Воздушных Сил ВС Украины. Этот род войск называют "глазами Воздушных Сил".
Круглосуточно военнослужащие радиотехнических войск (РТВ) обнаруживают и сопровождают сотни вражеских самолетов, вертолетов, беспилотников, бомб и ракет противника.
Например, во время дроновой атаки по Украине в ночь на 30 ноября, украинские военные осуществили сопровождение 10 российских БПЛА. ПВО удалось сбить 8 беспилотников во время обстрела РФ.
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