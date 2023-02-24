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З початку вторгнення мільярдери РФ втратили понад 20% своїх статків

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Україна , П'ятниця 24 лютого 2023 16:59
З початку вторгнення мільярдери РФ втратили понад 20% своїх статків Фото: мільярдери РФ з початку вторгнення втратили понад 20% статків (pexels com)
Автор: Каріна Левицька

З початку повномаштабного вторгнення РФ в Україну найбагатші російські мільярдери втратили вже понад 20 відсотків свої статків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Станом на 23 лютого 2022 року, за день до того, як війська російського диктатора Володимира Путіна вторглися в Україну, 23 російські мільярдери, які входили до 500 найбагатших людей світу, мали загальний статок у 339 мільярдів доларів.

Проте вже рік потому, вони втратили 20 % своїх спільних статків, що становить - 67 мільярдів доларів.

З початку вторгнення мільярдери РФ втратили понад 20% своїх статків

Таким чином найбільших втрат зазнав Олексій Мордашов, основний власник ПАТ "Северсталь", одного з найбільших виробників сталі в Росії. З моменту вторгнення Росії кількість його статків було зменшено на 6,7 мільярда доларів. Проте з оцінкою в 19,8 мільярда доларів він все ще залишається четвертою найбагатшою людиною в країні.

Другим за величиною падіння статків є металургійний магнат Володимир Лісін. Голова правління ПАТ "Новолипецький металургійний комбінат". Він за минулий рік втратив 5,8 млрд доларів, скоротивши свої прибутки до 20,5 млрд доларів.

Нагадаємо, у ЄС майже погодили 10-й пакет санкцій проти РФ.

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