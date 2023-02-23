Окрім одного елемента. У ЄС майже погодили 10-й пакет санкцій проти РФ, - CNN

Посли Європейського Союзу майже узгодили новий пакет санкцій проти Росії, проте досі обговорюють один елемент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Посли Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі майже узгодили весь десятий пакет санкцій проти Росії, за винятком одного елемента, який все ще потребує уточнення", - заявив дипломат ЄС на умовах анонімності.

Для забезпечення "ефективності санкцій" він не уточнив, який саме елемент пакету ще обговорюється.

Як повідомляється, посли 27 країн ЄС знову зустрінуться у п'ятницю, 24 лютого, вранці для остаточного затвердження десятого пакету санкцій.