ua ru
Пт, 24 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

С начала вторжения миллиардеры РФ потеряли более 20% своего состояния

Новина українською →
Украина, Пятница 24 февраля 2023 16:59
С начала вторжения миллиардеры РФ потеряли более 20% своего состояния Фото: миллиардеры РФ с начала вторжения потеряли более 20% состояния (pexels com)
Автор: Карина Левицкая

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину самые богатые российские миллиардеры потеряли уже более 20 процентов своего состояния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По состоянию на 23 февраля 2022 года, за день до того, как войска российского диктатора Владимира Путина вторглись в Украину, 23 российских миллиардера, входивших в 500 самых богатых людей мира, имели общее состояние в 339 миллиардов долларов.

Однако уже год спустя, они потеряли 20 % своего общего состояния, что составляет - 67 миллиардов долларов.

С начала вторжения миллиардеры РФ потеряли более 20% своего состояния

Таким образом наибольшие потери понес Алексей Мордашов, основной владелец ПАО "Северсталь", одного из крупнейших производителей стали в России. С момента вторжения России количество его состояния было уменьшено на 6,7 миллиарда долларов. Однако с отметкой в 19,8 миллиарда долларов он все еще остается четвертым самым богатым человеком в стране.

Вторым по величине падения состояния является металлургический магнат Владимир Лисин. Председатель правления ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат". Он за прошлый год потерял 5,8 млрд долларов, сократив свои доходы до 20,5 млрд долларов.

Напомним, в ЕС почти согласовали 10 пакет санкций против РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Санкции против России
NEWS
Готовы к любой угрозе. Украина уже год дает отпор России: что происходит сегодня
Готовы к любой угрозе. Украина уже год дает отпор России: что происходит сегодня
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны