С начала вторжения миллиардеры РФ потеряли более 20% своего состояния

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину самые богатые российские миллиардеры потеряли уже более 20 процентов своего состояния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По состоянию на 23 февраля 2022 года, за день до того, как войска российского диктатора Владимира Путина вторглись в Украину, 23 российских миллиардера, входивших в 500 самых богатых людей мира, имели общее состояние в 339 миллиардов долларов.

Однако уже год спустя, они потеряли 20 % своего общего состояния, что составляет - 67 миллиардов долларов.

Таким образом наибольшие потери понес Алексей Мордашов, основной владелец ПАО "Северсталь", одного из крупнейших производителей стали в России. С момента вторжения России количество его состояния было уменьшено на 6,7 миллиарда долларов. Однако с отметкой в 19,8 миллиарда долларов он все еще остается четвертым самым богатым человеком в стране.

Вторым по величине падения состояния является металлургический магнат Владимир Лисин. Председатель правления ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат". Он за прошлый год потерял 5,8 млрд долларов, сократив свои доходы до 20,5 млрд долларов.