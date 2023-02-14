На початку вторгнення хакери РФ намагались атакувати газову інфраструктуру США, - Politico

В перші дні нападу РФ на Україну хакерська група Chernovite намагалася атакувати газову інфраструктуру США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Група Chernovite тісно пов'язана з урядом РФ і наразі готує нові атаки на Сполучені Штати.
Глава компанії Dragos Роберт М. Лі повідомив, що за допомогою шкідливого програмного забезпечення хакери намагалися перевести енергетичні та газові об'єкти на території США в стан колапсу. За його словами, російську кібератаку вдалося відбити коаліції уряду Сполучених Штатів та компаній з кіберіндустрії.
Уряд США оголосив, що виявив нове шкідливе програмне забезпечення під назвою PIPEDREAM, яке може проникати в ІТ-мережі з управління ключових промислових систем. Видання зазначає, що це говорять про величезні виклики, з якими стикаються зараз США.
Всі спроби російських хакерів проникнути в критичну інфраструктуру були зупинені.
Нагадаємо, що у неділю, 12 лютого, сайти Північноатлантичного альянсу стали об'єктом атаки російських хакерів.
У грудні 2022 року офіс колишніх військовослужбовців та постраждалих від війни, який є органом Міноборони Франції, зазнав кібератаки. Її могли організувати російські хакери.
Російські хакери здійснювали DDos-атаку на ресурси Міністерства культури та інформаційної політики.
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