UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На початку вторгнення хакери РФ намагались атакувати газову інфраструктуру США, - Politico

Фото: хакери РФ намагались атакувати газову інфраструктуру США (freepik.com)
Автор: Дмитро Браславський

В перші дні нападу РФ на Україну хакерська група Chernovite намагалася атакувати газову інфраструктуру США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Група Chernovite тісно пов'язана з урядом РФ і наразі готує нові атаки на Сполучені Штати.

Глава компанії Dragos Роберт М. Лі повідомив, що за допомогою шкідливого програмного забезпечення хакери намагалися перевести енергетичні та газові об'єкти на території США в стан колапсу. За його словами, російську кібератаку вдалося відбити коаліції уряду Сполучених Штатів та компаній з кіберіндустрії.

Уряд США оголосив, що виявив нове шкідливе програмне забезпечення під назвою PIPEDREAM, яке може проникати в ІТ-мережі з управління ключових промислових систем. Видання зазначає, що це говорять про величезні виклики, з якими стикаються зараз США.

Всі спроби російських хакерів проникнути в критичну інфраструктуру були зупинені.

Нагадаємо, що у неділю, 12 лютого, сайти Північноатлантичного альянсу стали об'єктом атаки російських хакерів.

У грудні 2022 року офіс колишніх військовослужбовців та постраждалих від війни, який є органом Міноборони Франції, зазнав кібератаки. Її могли організувати російські хакери.

Російські хакери здійснювали DDos-атаку на ресурси Міністерства культури та інформаційної політики.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиКібератакаВійна в Україні