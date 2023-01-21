Росіян підозрюють у кібератаці на один з органів Міноборони Франції, - ЗМІ
У грудні 2022 року офіс колишніх військовослужбовців та постраждалих від війни, який є органом Міноборони Франції, зазнав кібератаки. Її могли організувати російські хакери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.
Як зазначає видання, метою атаки хакерів були сервери та бази даних. Фахівці майже місяць розбиралися з її наслідками.
Розслідування інциденту все ще продовжується і в Міноборони Франції поки що ніяк не коментують його процес. При цьому співрозмовники BFMTV стверджують, що за атакою швидше за все стоїть Росія.
У виданні додають, що в результаті кібератаки хакери могли отримати базу з персональними даними колишніх військових, у тому числі номери телефонів. У коментарі журналістам експерти розповіли, що у такий спосіб росіяни можуть спробувати завербувати їх для співпраці.
Також BFMTV нагадало, що нещодавно віце-адмірал Патрік Швальро розповів про низку військових у відставці, які допомагають Кремлю просувати свої інформаційні наративи.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські хакери атакували американські лабораторії, які займаються вивченням ядерної енергетики.
Також ми писали, що, за даними Служби безпеки України, Росія щодня завдає по Україні понад 10 кібератак.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.