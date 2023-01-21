Росіян підозрюють у кібератаці на один з органів Міноборони Франції, - ЗМІ

У грудні 2022 року офіс колишніх військовослужбовців та постраждалих від війни, який є органом Міноборони Франції, зазнав кібератаки. Її могли організувати російські хакери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV .

Як зазначає видання, метою атаки хакерів були сервери та бази даних. Фахівці майже місяць розбиралися з її наслідками.

Розслідування інциденту все ще продовжується і в Міноборони Франції поки що ніяк не коментують його процес. При цьому співрозмовники BFMTV стверджують, що за атакою швидше за все стоїть Росія.

У виданні додають, що в результаті кібератаки хакери могли отримати базу з персональними даними колишніх військових, у тому числі номери телефонів. У коментарі журналістам експерти розповіли, що у такий спосіб росіяни можуть спробувати завербувати їх для співпраці.

Також BFMTV нагадало, що нещодавно віце-адмірал Патрік Швальро розповів про низку військових у відставці, які допомагають Кремлю просувати свої інформаційні наративи.