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В начале вторжения хакеры РФ пытались атаковать газовую инфраструктуру США, - Politico

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Вторник 14 февраля 2023 19:58
В начале вторжения хакеры РФ пытались атаковать газовую инфраструктуру США, - Politico Фото: хакеры РФ пытались атаковать газовую инфраструктуру США (freepik.com)
Автор: Дмитрий Браславский

В первые дни нападения РФ на Украину хакерская группа Chernovite пыталась атаковать газовую инфраструктуру США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Группа Chernovite тесно связана с правительством РФ и готовит новые атаки на Соединенные Штаты.

Глава компании Dragos Роберт М. Ли сообщил, что с помощью вредоносного программного обеспечения хакеры пытались перевести энергетические и газовые объекты на территории США в состояние коллапса. По его словам, российскую кибератаку удалось отразить коалиции правительства Соединенных Штатов и компаний по кибериндустрии.

Правительство США объявило, что обнаружило новое вредоносное программное обеспечение под названием PIPEDREAM, которое может проникать в ИТ-сети по управлению ключевых промышленных систем. Издание отмечает, что это говорят об огромных вызовах, с которыми сталкиваются сейчас США.

Все попытки российских хакеров проникнуть в критическую инфраструктуру были остановлены.

Напомним, что в воскресенье, 12 февраля, сайты Североатлантического альянса стали объектом атаки российских хакеров.

В декабре 2022 года офис бывших военнослужащих и пострадавших от войны, являющийся органом Минобороны Франции, подвергся кибератакам. Ее могли организовать русские хакеры.

Российские хакеры осуществляли DDos-атаку на ресурсы Министерства культуры и информационной политики.

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