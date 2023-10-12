З початку війни СБУ виявила 2 тисячі зрадників

Як пише видання, серед зрадників - колишній працівник армійської бази, який відстежував заплановані пересування президента України Володимира Зеленського, навчений снайпер з схованкою зброї під ліжком дочки та керівник страхової компанії, що відстежував енергетичну інфраструктуру Києва.

Чиновники журналістам WSJ говорять, що Росія масово вербує агентів в Україні з 2004 року.

"Вербуванню російської агентури на всіх рівнях, в тому числі в лавах СБУ, сприяли давні офіційні зв'язки, корупція та симпатії до Москви", - йдеться у статті.

За словами українських силовиків, які цитує ЗМІ, оскільки війна перейшла "в більш стабільну фазу", завдання агентів здебільшого полягає у збиранні інформації про військові об'єкти, включаючи армійські бази, майстерні та склади боєприпасів.

"Часто шпигуни працюють за гроші. Іноді їх вербують із застосуванням катувань або погроз, поки вони перебувають під вартою на окупованих територіях", - стверджують журналісти.

Однією з "гучних справ" WSJ називає справу колишнього глави СБУ в Криму Олега Кулініча. Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський звільнив Олега Кулініча з посади начальника управління СБУ в Автономній республіці Крим ще в березні 2022 року.

А 16 липня Служба безпеки України та Держбюро розслідувань затримали Кулініча за підозрою в держзраді. Правоохоронці заявили, що Кулініч працював на російські спецслужби. У липні 2023 року стало відомо, що справу Кулініча передали до суду.