C начала войны СБУ выявила 2 тысячи предателей

Служба безопасности Украины с начала войны выявила более 2 тысяч предателей, которые пошли на госизмену и сотрудничество с врагом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ.
Как пишет издание, среди предателей -
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Олега Кулинича с должности начальника управления СБУ в Автономной республике Крым еще в марте 2022 года.
А 16 июля Служба безопасности Украины и Госбюро расследований задержали Кулинича по подозрению в госизмене. Правоохранители заявили, что Кулинич работал на российские спецслужбы. В июле 2023 года стало известно, что дело Кулинича передали в суд.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.