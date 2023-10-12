C начала войны СБУ выявила 2 тысячи предателей

Как пишет издание, среди предателей -

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Олега Кулинича с должности начальника управления СБУ в Автономной республике Крым еще в марте 2022 года.

А 16 июля Служба безопасности Украины и Госбюро расследований задержали Кулинича по подозрению в госизмене. Правоохранители заявили, что Кулинич работал на российские спецслужбы. В июле 2023 года стало известно, что дело Кулинича передали в суд.