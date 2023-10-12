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C начала войны СБУ выявила 2 тысячи предателей

Фото: с начала войны СБУ выявила 2 тысячи предателей (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Служба безопасности Украины с начала войны выявила более 2 тысяч предателей, которые пошли на госизмену и сотрудничество с врагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ.

Как пишет издание, среди предателей - 

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Олега Кулинича с должности начальника управления СБУ в Автономной республике Крым еще в марте 2022 года.

А 16 июля Служба безопасности Украины и Госбюро расследований задержали Кулинича по подозрению в госизмене. Правоохранители заявили, что Кулинич работал на российские спецслужбы. В июле 2023 года стало известно, что дело Кулинича передали в суд.

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