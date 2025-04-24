С начала войны россияне потеряли на фронте более 945 тысяч солдат, - Генштаб
За последние сутки с 23 на 24 апреля, российская армия потеряла на фронте 1060 солдат и 5 боевых бронированных машин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.04.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 945 330 (+1060) человек ликвидировано;
- танков - 10 694 (+3) ед;
- боевых бронированных машин - 22 312 (+5) ед;
- артиллерийских систем - 26 823 (+49) ед;
- РСЗО - 1369 (+1) ед;
- средства ПВО - 1141 ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 335 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 33 660 (+134) ед;
- крылатых ракет - 3148 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 45 755 (+134) ед;
- специальной техники - 3860 ед.
Масштабная атака России
В ночь на 24 апреля армия РФ масштабно атаковала Украину ракетами и ударными дронами типа "Шахед".
В частности, после полуночи враг запустил крылатые ракеты "Калибр".
Позже в Киеве прогремели мощные взрывы из-за работы сил ПВО по баллистике.
Около 04:32 россияне повторно атаковали Украину ракетами. Под удар попали Харьков и Павлоград.
В столице зафиксированы многочисленные разрушения жилых домов в нескольких районах города.
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