С начала войны россияне потеряли на фронте более 945 тысяч солдат, - Генштаб

За последние сутки с 23 на 24 апреля, российская армия потеряла на фронте 1060 солдат и 5 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.04.25 ориентировочно составили:

Масштабная атака России

В ночь на 24 апреля армия РФ масштабно атаковала Украину ракетами и ударными дронами типа "Шахед".

В частности, после полуночи враг запустил крылатые ракеты "Калибр".

Позже в Киеве прогремели мощные взрывы из-за работы сил ПВО по баллистике.

Около 04:32 россияне повторно атаковали Украину ракетами. Под удар попали Харьков и Павлоград.

В столице зафиксированы многочисленные разрушения жилых домов в нескольких районах города.

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