З початку війни поліція почала розслідувати майже 2,3 тисячі справ про колабораціонізм

З лютого 2022 року Національна поліція України відкрила майже 2,3 тисячі кримінальних проваджень за фактом колабораціонізму.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на виступ речниці Нацполіції Мар’яни Реви в ефірі " 5 каналу ".

Вона зазначила, що під цю статтю підпадає широкий спектр дій: від підтримки окупантів в соцмережах, закінчуючи зайняттям посад на захоплених територіях.

"У нас вже є майже 2,3 тис. кримінальних проваджень за фактами колабораціонізму. Насправді колабораційна діяльність має досить широкий спектр, починаючи від підтримки ворога у соцмережах, виправдання агресії, і завершуючи зайняттям посад при окупаційній владі. Поліція фіксує всі ці моменти і розслідує. Ми також повідомляємо про підозру встановленим винним особам".