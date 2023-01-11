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С начала войны полиция начала расследовать почти 2,3 тысячи дел о коллаборационизме

Фото: полиция расследует 2,3 тысячи дел о коллаборационизме (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

С февраля 2022 года Национальная полиция Украины открыла почти 2,3 тысячи уголовных производств по факту коллаборационизма.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление пресс-секретаря Нацполиции Марьяны Ревы в эфире "5 канала".

Она отметила, что под статью подпадает широкий спектр действий: от поддержки оккупантов в соцсетях, заканчивая занятием должностей на захваченных территориях.

"У нас уже есть почти 2,3 тыс. уголовных производств по фактам коллаборационизма. На самом деле коллаборационная деятельность имеет достаточно широкий спектр, начиная от поддержки врага в соцсетях, оправдания агрессии, и завершая занятием должностей при оккупационных властях. Полиция фиксирует все эти моменты и расследует . Мы также сообщаем о подозрении установленным виновным лицам".

Напомним, что в Херсоне обнаружили врач-предательницу, которая работала на российских оккупантов.

А ранее Служба безопасности задержала в Херсоне еще одного коллаборанта . Он охранял захваченные российскими войсками административные строения во время оккупации города.

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колаборантполиция