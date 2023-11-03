З початку війни борги перед "зеленою" генерацією збільшились до 32 млрд грн

Компанії, які підтримують низький тариф на електроенергію для населення в рамках покладених на них спецобов'язків (ПСО) опинились у борговій кризі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал Forbes Ukraine .

"Цьогоріч боргова лавина накрила компанії, які забезпечують низькі тарифи на електроенергію для населення. Державний "Енергоатом", ключовий елемент цього процесу, почав повертати мільярдні борги тільки у вересні 2023-го. Але за підсумком року він все одно залишиться винен партнерам 17 млрд грн. Це лише частина великої боргової кризи, в якій опинилися всі ключові гравці ринку - Укренерго, Енергоатом, ДТЕК, обленерго і "зелені", - йдеться в ньому.

Зазначається, що через дефіцит коштів у системі сонячні та вітроелектростанції відмовляються від "зеленого" тарифу, а обленерго вимушені переводити працівників на чотириденний робочий тиждень.

Також в матеріалі додали, що "Енергоатом" з жовтня 2021 року, за рішенням уряду, субсидує низький тариф для населення. Проте після окупації Запорізької АЕС компанії не вистачає грошей для цього.

Зокрема, виручка "Енергоатома" за 2022 рік - 134 млрд грн, а цьогоріч, за даними "Енергоатома", сума компенсації низьких тарифів для населення буде на рівні 130 млрд грн. Собівартість виробництва електроенергії - 53 млрд грн. "Можливостей компанії не вистачає", - пояснюють в "Енергоатомі".

"Енергоатом" заборгував також держпідприємству "Гарантований покупець", яке виплачує постачальникам електроенергії компенсацію за низькі тарифи для населення та платить виробникам відновлювальної енергії за вироблену електроенергію.

"Протягом великої війни заборгованість перед виробниками "зеленої" електрики збільшилася удвічі, до 31,7 млрд грн", - наголошується в матеріалі.



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