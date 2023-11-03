С начала войны долги перед "зеленой" генерацией увеличились до 32 млрд грн

Компании, поддерживающие низкий тариф на электроэнергию для населения в рамках возложенных на них спецобязательств (ПСО), оказались в долговом кризисе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал Forbes Ukraine .

"В этом году долговая лавина накрыла компании, которые обеспечивают низкие тарифы на электроэнергию для населения. Государственный "Энергоатом", ключевой элемент этого процесса, начал возвращать миллиардные долги только в сентябре 2023-го. Но по итогам года он все равно останется должен партнерам 17 млрд грн. Это лишь часть большого долгового кризиса, в котором оказались все ключевые игроки рынка - Укрэнерго, Энергоатом, ДТЭК, облэнерго и "зеленые", - говорится в нем.

Отмечается, что из-за дефицита средств в системе солнечные и ветроэлектростанции отказываются от "зеленого" тарифа, а облэнерго вынуждены переводить работников на четырехдневную рабочую неделю.

Также в материале добавили, что "Энергоатом" с октября 2021 года, по решению правительства, субсидирует низкий тариф для населения. Однако после оккупации Запорожской АЭС компании не хватает денег на это.

В частности, выручка "Энергоатома" за 2022 год - 134 млрд грн, а в этом году, по данным "Энергоатома", сумма компенсации низких тарифов для населения будет на уровне 130 млрд грн. Себестоимость производства электроэнергии - 53 млрд грн. "Возможностей компании не хватает", - объясняют в "Энергоатоме".

"Энергоатом" задолжал также госпредприятию "Гарантированный покупатель", которое выплачивает поставщикам электроэнергии компенсацию за низкие тарифы для населения и платит производителям возобновляемой энергии за производимую электроэнергию.

"В течение большой войны задолженность перед производителями "зеленой" электрики увеличилась вдвое, до 31,7 млрд грн", - отмечается в материале.

Ранее в Раде призвали к улучшению финансовой дисциплины на энергорынке.