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З початку тижня енергетики повернули світло 40 тисячам родин, - ДТЕК

Фото: з початку тижня енергетики повернули світло 40 тисячам родин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

За три доби енергетики ДТЕК повернули електропостачання для 40,1 тис. родин в Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

 

Зазначається, що через обстріли продовжує руйнуватися енергосистема на Донеччині. За останні три доби енергетикам вдалось повернути світло 34 тис. сімей, що залишились без електроенергії через обстріли. 

Також від атак страждає енергетична інфраструктура Дніпропетровщини. Тут енергетикам вдалося повернути електроенергію 4,6 тис. родин. 

Окрім того, нещодавно через атаку без світла залишилась частина споживачів в Одесі. Енергетики швидко почали усувати наслідки обстрілів завдяки чому вдалося повернути світло 1,5 тис. сімей. 

Ремонтні бригади ДТЕК починають повертати світло та лагодити пошкоджене ворогом обладнання одразу після того як отримують дозвіл у Збройних Сил України. 

Нагадаємо, за два місяці 2024 року енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 1,1 млн родин, що були без електроенергії через ворожі обстріли.

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ЕлектроенергіяДТЕК