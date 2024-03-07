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С начала недели энергетики вернули свет 40 тысячам семей, - ДТЭК

Фото: с начала недели энергетики вернули свет 40 тысячам семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

За трое суток энергетики ДТЭК вернули электроснабжение для 40,1 тыс. семей в Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

 

Отмечается, что из-за обстрелов продолжает разрушаться энергосистема в Донецкой области. За последние трое суток энергетикам удалось вернуть свет 34 тыс. семей, оставшихся без электроэнергии из-за обстрелов.

Также от атак страдает энергетическая инфраструктура Днепропетровской области. Здесь энергетикам удалось вернуть электроэнергию 4,6 тыс. семей.

Кроме того, недавно из-за атаки без света осталась часть потребителей в Одессе. Энергетики быстро начали устранять последствия обстрелов, благодаря чему удалось вернуть свет 1,5 тыс. семей.

Ремонтные бригады ДТЭК начинают возвращать свет и чинить поврежденное врагом оборудование сразу после получения разрешения в Вооруженных Сил Украины.

Напомним, за два месяца 2024 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 1,1 млн семей, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.

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ЭлектроэнергияДТЭК