В Україні стало на один банк менше: НБУ відкликав ліцензію

Національний банк України відкликав банківську ліцензію в АТ "Альпарі Банк") та виключив відомості про банк із державного реєстру банків. Таким чином, кількість банків в Україні скоротилася до 62.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Як нагадали в НБУ, 12 грудня 2023 року єдиний акціонер АТ "Альпарі Банк" ухвалив рішення про припинення здійснення цим банком банківської діяльності без припинення юридичної особи, а 14 травня банк завершив здійснення банківської діяльності.

"Альпарі Банк" - дев’ятий банк, який припинив здійснення банківської діяльності за власною ініціативою без припинення юридичної особи.

Раніше НБУ у межах цієї процедури вже відкликав банківські ліцензії у таких банків: "Вернум Банк", "БМ Банк", "ДіВі Банк", "Фінансовий партнер", "Апекс-Банк", "Промислово-фінансовий банк", "Кредит Оптима Банк" та "Розрахунковий центр".

Процедура здійснюється відповідно до закону "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків".

За даними НБУ, єдиним акціонером банку є Бахтарі Фо Так Хедаятоллах, громадянин України, який проживає в Об'єднаних Арабських Емiрата, в м. Дубай.

"Альпарі" - найменший банк в Україні, станом на 1 травня його активи складали 178 млн гривень. Банк не мав коштів клієнтів, ані фізичних, ані юридичних осіб.

Раніше у ЗМІ повідомлялося, що цей банк має намір купити "Укрпошта".