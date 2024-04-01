С начала года Россия выпустила по Киеву 180 ракет и дронов разного типа, - КГВА

Фото: Россия выпустила по Киеву 180 ракет с начала 2024 года (GettyImages)

С начала 2024 г. враг применил в направлении Киева более 180 средств поражения. Оккупанты били по столице беспилотниками "Шахед" и шестью разными типами ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГВА в Telegram.

Так, согласно статистике воздушных ударов по Киеву первого квартала этого года, из них: 5 единиц 3М22 "Циркон";

11 единиц Х-47М2 "Кинжал";

6 единиц Искандер-М;

3 единицы Х-69;

1 единица "Калибр";

113 единиц Х-101;

48 ударных БпЛА типа "Shahed". В КГВА поблагодарили сил ПВО за защиту неба над столицей и отметили необходимость помощи союзников для усиления мер от воздушных атак врага. "Никто и никогда в истории не выдерживал такого количества и мощности ракетных ударов. Демократический мир должен помочь закрыть небо над мирными украинскими городами. Больше средств ПВО – больше сохранившихся жизней. И тем ближе мы к Победе!", - подчеркнул начальник КГВА Сергей Попко.