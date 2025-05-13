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З початку року ДТЕК виробив 735 тисяч запчастин для забезпечення вуглевидобутку

Вівторок 13 травня 2025 15:51
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З початку року ДТЕК виробив 735 тисяч запчастин для забезпечення вуглевидобутку Фото: ДТЕК виробив 735 тисяч запчастин для забезпечення вуглевидобутку (energo.dtek.com)
Автор: Сергій Новіков

За чотири місяці 2025 року машинобудівники компанії ДТЕК виготовили 735 тисяч запчастин для забезпечення стабільного вуглевидобутку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зокрема, у січні-квітні цього року машинобудівники виготовили та відремонтували 1136 одиниць гірничо-шахтного устаткування, серед яких – три нові комбайни для проведення гірничих виробок.

Окрім того, машинобудівники підтримали потреби шахтарів понад 735 тисячами запчастин та комплектуючих.

"Ми вже активно готуємося до наступного осінньо-зимового періоду. Бо головне завдання - пройти його якомога надійніше. Для цього наші машинобудівники забезпечують шахтарів необхідною технікою та сотнями тисяч запчастин, від яких залежить надійність вуглевидобутку, а відтак - робота теплової генерації, особливо в піки споживання електроенергії", - розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ДТЕК Ріната Ахметова інвестував майже 28 млрд грн у відновлення теплоелектростанцій після обстрілів та забезпечення роботи вугільних шахт.

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