ua en ru
Вт, 13 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

С начала года ДТЭК произвел 735 тысяч запчастей для обеспечения угледобычи

Вторник 13 мая 2025 15:51
UA EN RU
С начала года ДТЭК произвел 735 тысяч запчастей для обеспечения угледобычи Фото: ДТЭК произвел 735 тысяч запчастей для обеспечения угледобычи (energo.dtek.com)
Автор: Сергей Новиков

За четыре месяца 2025 года машиностроители компании ДТЭК изготовили 735 тысяч запчастей для обеспечения стабильной угледобычи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

В частности, в январе-апреле этого года машиностроители изготовили и отремонтировали 1136 единиц горно-шахтного оборудования, среди которых - три новых комбайна для проведения горных выработок.

Кроме того, машиностроители поддержали потребности шахтеров более 735 тысячами запчастей и комплектующих.

"Мы уже активно готовимся к следующему осенне-зимнему периоду. Потому что главная задача - пройти его как можно надежнее. Для этого наши машиностроители обеспечивают шахтеров необходимой техникой и сотнями тысяч запчастей, от которых зависит надежность угледобычи, а затем - работа тепловой генерации, особенно в пики потребления электроэнергии", - рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ДТЭК Рината Ахметова инвестировал почти 28 млрд грн в восстановление теплоэлектростанций после обстрелов и обеспечение работы угольных шахт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК
NEWS
В Стамбуле Зеленский готов только к прямому разговору с Путиным, - Подоляк
В Стамбуле Зеленский готов только к прямому разговору с Путиным, - Подоляк
DAILY
Гражданство без языка и экзаменов: что изменит новый закон и почему его критикуют
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Гражданство без языка и экзаменов: что изменит новый закон и почему его критикуют