З початку року ДТЕК виготовив 8 нових прохідницьких комбайнів для підтримки енергосистеми

Зазначається, що працівники машинобудівних підприємств ДТЕК у січні - червні цього року виготовили та відремонтували 757 одиниць гірничо-шахтного обладнання (ГШО). Серед ключового – 8 нових прохідницьких та очисних комбайнів. Машинобудівники забезпечили шахтарів також і 542 тисячами запчастин та комплектуючих.



"Енергетики 24/7 працюють над відновленням зруйнованих і пошкоджених потужностей ТЕС. Шахтарі – над підтримкою потреб теплоелектростанцій в паливі. А машинобудівники – щоб останні мали для цього усе необхідне. Бо спільна для усіх задача – щоб попри будь-які дії ворога українці були якомога більше часу зі світлом", - розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.



Нагадаємо, за півроку ДТЕК Ріната Ахметова інвестував понад 1,4 млрд грн у ремонти та відновлення теплоелектростанцій, що були пошкоджені чи зруйновані ворожими обстрілами.