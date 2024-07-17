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С начала года ДТЭК изготовил 8 новых проходческих комбайнов для поддержки энергосистемы

Среда 17 июля 2024 20:24
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С начала года ДТЭК изготовил 8 новых проходческих комбайнов для поддержки энергосистемы Фото: ДТЭК изготовил 8 новых проходческих комбайнов для поддержки энергосистемы (energo.dtek.com)
Автор: Александр Мороз

Для поддержки нужд украинской угледобычи машиностроители ДТЭК изготовили 8 комбайнов и 542 тысячи запчастей для оборудования шахт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Работники машиностроительных предприятий ДТЭК в январе - июне этого года изготовили и отремонтировали 757 единиц горно-шахтного оборудования (ГШО). Среди ключевых – 8 новых проходческих и очистных комбайнов. Машиностроители снабдили шахтеров также и 542 тысячами запчастей и комплектующих.

"Энергетики 24/7 работают над восстановлением разрушенных и поврежденных мощностей ТЭС. Шахтеры – над поддержкой потребностей теплоэлектростанций в топливе. А машиностроители – чтобы последние имели для этого все необходимое. Потому что общая для всех задача – чтобы, несмотря на любые действия врага, украинцы были как можно больше времени со светом", - рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Напомним, за полгода ДТЭК Рината Ахметова инвестировал более 1,4 млрд грн в ремонты и восстановление теплоэлектростанций, поврежденных или разрушенных вражескими обстрелами.

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