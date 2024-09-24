З початку року ДТЕК виготовив 10 нових прохідницьких комбайнів для підтримки енергосистеми

Зазначається, що готуючись до наступного опалювального сезону машинобудівники ДТЕК продовжують виготовляти обладнання, яке потрібне для видобутку вугілля.



Зокрема, за вісім місяців 2024 року вони виготовили та відремонтували 884 одиниці гірничо-шахтного обладнання (ГШО). Серед ключової продукції – 10 нових прохідницьких та очисних комбайнів.



Машинобудівники забезпечили потреби шахтарів також і 683 тисячами запчастин та комплектуючих.



Це дозволяє посилити надійність роботи українських теплоелектростанцій впродовж найближчої зими, забезпечивши їх достатніми обсягами палива.



"До опалювального сезону залишається трохи більше місяця. Для усіх нас він буде черговим випробуванням на міцність. Тому мобілізуємо усі ресурси. Енергетики в режимі 24/7 відновлюють ТЕС, шахтарі посилено видобувають вугілля, необхідне для надійної роботи станцій. А машинобудівники роблять все, що вугледобувні підприємства були забезпечені для цього усім необхідним обладнанням", - розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.



Нагадаємо, за вісім місяців 2024 року ДТЕК Ріната Ахметова інвестував у ремонти та відновлення теплоелектростанцій понад 2,1 млрд грн власних коштів.