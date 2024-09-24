RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

С начала года ДТЭК изготовил 10 новых проходческих комбайнов для поддержки энергосистемы

Фото: ДТЭК изготовил 10 новых проходческих комбайнов для поддержки энергосистемы (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

В январе-июле 2024 года машиностроители ДТЭК изготовили почти 884 единицы оборудования и 683 тыс. запчастей для поддержания стабильной добычи украинского угля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Отмечается, что готовясь к следующему отопительному сезону машиностроители ДТЭК продолжают производить оборудование, необходимое для добычи угля.

За восемь месяцев 2024 года они изготовили и отремонтировали 884 единицы горно-шахтного оборудования (ГШО). Среди ключевой продукции – 10 новых проходческих и очистных комбайнов.

Машиностроители обеспечили нужды шахтеров также 683 тысячами запчастей и комплектующих.

Это позволяет усилить надежность работы украинских теплоэлектростанций в ближайшую зиму, обеспечив их достаточным объемом топлива.

"До отопительного сезона остается чуть больше месяца. Для всех нас он будет очередным испытанием на прочность. Поэтому мобилизуем все ресурсы. Энергетики в режиме 24/7 восстанавливают ТЭС, шахтеры усиленно добывают уголь, необходимый для надежной работы станций. А машиностроители делают все, что угледобывающие предприятия были обеспечены для этого всем необходимым оборудованием", – рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Напомним, за восемь месяцев 2024 года ДТЭК Рината Ахметова инвестировала в ремонты и восстановление теплоэлектростанций более 2,1 млрд грн собственных средств.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКУголовное дело