С начала года ДТЭК изготовил 10 новых проходческих комбайнов для поддержки энергосистемы

Отмечается, что готовясь к следующему отопительному сезону машиностроители ДТЭК продолжают производить оборудование, необходимое для добычи угля.



За восемь месяцев 2024 года они изготовили и отремонтировали 884 единицы горно-шахтного оборудования (ГШО). Среди ключевой продукции – 10 новых проходческих и очистных комбайнов.



Машиностроители обеспечили нужды шахтеров также 683 тысячами запчастей и комплектующих.



Это позволяет усилить надежность работы украинских теплоэлектростанций в ближайшую зиму, обеспечив их достаточным объемом топлива.



"До отопительного сезона остается чуть больше месяца. Для всех нас он будет очередным испытанием на прочность. Поэтому мобилизуем все ресурсы. Энергетики в режиме 24/7 восстанавливают ТЭС, шахтеры усиленно добывают уголь, необходимый для надежной работы станций. А машиностроители делают все, что угледобывающие предприятия были обеспечены для этого всем необходимым оборудованием", – рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.



Напомним, за восемь месяцев 2024 года ДТЭК Рината Ахметова инвестировала в ремонты и восстановление теплоэлектростанций более 2,1 млрд грн собственных средств.