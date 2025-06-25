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З початку року ДТЕК інвестував 3,2 млрд грн у ремонти теплоелектростанцій

Фото: з початку року ДТЕК інвестував 3,2 млрд грн у ремонти теплоелектростанцій (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

За 5 місяців 2025 року компанія ДТЕК інвестувала 3,2 млрд грн у відновлення та ремонти теплоелектростанцій. Інвестиції - для підготовки до наступного опалювального сезону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"У січні-травні 2025 року ДТЕК Енерго інвестував близько 3,2 мільярда гривень у ремонти та відновлення теплоелектростанцій, що зазнали серйозних руйнувань через масовані ракетні атаки", - йдеться в ньому.

Зазначається, що це вже близько 90% суми, яка була інвестована в ремонти ТЕС за весь минулий рік.

"Наші енергетики щодня відновлюють не лише станції, а й ритм життя міст і сіл. Електрика - це основа всього, і ми робимо все, щоб генерувати її навіть у найважчі моменти", - зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.
 

Нагадаємо, у 2024 році ДТЕК Ріната Ахметова інвестував у ремонти ТЕС після обстрілів 3,6 млрд грн. Ще 7,5 млрд грн було спрямовано у підтримку українського вуглевидобутку.

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ДТЕКТЕСОпалювальный сезон