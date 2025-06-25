С начала года ДТЭК инвестировал 3,2 млрд грн в ремонты теплоэлектростанций

"В январе-мае 2025 года ДТЭК Энерго инвестировал около 3,2 миллиарда гривен в ремонты и восстановление теплоэлектростанций, подвергшихся серьезным разрушениям из-за массированных ракетных атак", - говорится в нем.

Отмечается, что это уже около 90% суммы, которая была инвестирована в ремонты ТЭС за весь прошлый год.

"Наши энергетики ежедневно восстанавливают не только станции, но и ритм жизни городов и сел. Электричество - это основа всего, и мы делаем все, чтобы генерировать его даже в самые тяжелые моменты", - отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.