З початку року 2,5 тисячі споживачів підключили "зелену" генерацію до мереж ДТЕК

Як розповіли в компанії, за 7 місяців 2025 року набули статус просьюмерів (побутовий споживач, який одночасно виробляє електроенергію та використовує її для власних потреб, – ред.) 2534 мешканці столиці, Київської, Одеської і Дніпропетровської областей, які почали виробляти електроенергію до мереж операторів систем розподілу "ДТЕК Мережі".

Зазначається, що 94% усіх нових просьюмерів припадає на Київщину – 1570. Це вже на 39 "зелених" клієнтів більше, ніж за весь минулий рік.

Водночас на Дніпропетровщині з початку 2025 року з’явились 444 нових просьюмери, на Одещині – 410, а в столиці – 110 просьюмерів.

Також з січня до серпня поточного року "ДТЕК Мережі"" підключили об’єкти "зеленої" та розподіленої генерації 135 юридичних клієнтів. Серед них три промислових СЕС.

"Кожен новий об’єкт ВДЕ – це внесок у стійкість української енергосистеми в умовах війни. Тому наші енергетики не лише ремонтують мережі після пошкоджень внаслідок бойових дій, а й модернізують енергообладнання. Завдяки цьому електроінфраструктура здатна інтегрувати більшу кількість "зеленої" та розподіленої генерації", – наголосила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.