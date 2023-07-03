З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні постраждали понад 1500 культурних об'єктів

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні постраждали 1582 об'єкти культурної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства культури та інформаційної політики.
"Станом на 25 червня збитків зазнали 1582 об’єкти культурної інфраструктури, без урахування пам’яток культурної спадщини; з них 585 об’єкти - зруйновані", - сказано в повідомленні.
Як розповіли у міністерстві, найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура отримала у Донецькій, Херсонській, Харківській, Київській, Миколаївській, Запорізькій та Луганській областях.
Загальні втрати:
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Бахмут Донецької області, де зараз точаться важкі бої, російські окупанти перетворили на руїни. У цьому районі тривають тяжкі бої.
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