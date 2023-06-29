Бахмут перетворився на руїни. МЗС України показало свіжі фото міста-фортеці

Бахмут Донецької області, де зараз точаться важкі бої, російські окупанти перетворили на руїни. У цьому районі тривають тяжкі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter МЗС України.

"Це українське місто Бахмут. Точніше, таким воно було. Те, на що його перетворили росіяни, навряд чи можна назвати містом - руїни колись гарного містечка з розвиненою інфраструктурою та прекрасною архітектурою", - йдеться у повідомленні.

Як запевняє МЗС України, Росія позбавила Бахмут цивілізованого і щасливого життя.

Ситуація в Бахмуті та на Бахмутському напрямку

За словами спікера Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова, на 29 червня українські військові на Бахмутському напрямку перехопили стратегічну ініціативу. ЗСУ ведуть наступ широким фронтом.

Зокрема, як розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр, бої точаться на флангах Бахмута. Ворог підтягує туди резерви і чіпляється за Бахмут усіма силами. При цьому ЗСУ в напрямі Кліщівки просунулися на 1200 м, а в напрямі Курдюмівки - на 1500 м.