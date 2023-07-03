С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине пострадали более 1500 культурных объектов

"По состоянию на 25 июня убытки понесли 1582 объекта культурной инфраструктуры, без учета памятников культурного наследия; из них 585 объекта - разрушены", - говорится в сообщении.

Как рассказали в министерстве, наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура получила в Донецкой, Херсонской, Харьковской, Киевской, Николаевской, Запорожской и Луганской областях.

Общие потери:

клубные заведения: разрушены - 281 ед., повреждены - 474 ед.;

библиотеки: разрушены - 218 ед., повреждены - 380 ед.;

музеи и галереи: разрушены - 28 ед., повреждены - 56 ед.;

театры (в т.ч. кинотеатры) и филармонии: разрушены - 10 ед, повреждены - 16 ед;

заведения художественного образования: разрушены - 48 ед., повреждены - 71 ед.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Бахмут Донецкой области, где сейчас ведутся тяжелые бои, российские кафиры превратили в руины. В этом районе продолжаются тяжелые бои.

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