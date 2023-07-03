С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине пострадали более 1500 культурных объектов

С начала полномасштабного вторжения России в Украине пострадали 1582 объекта культурной инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства культуры и информационной политики.
"По состоянию на 25 июня убытки понесли 1582 объекта культурной инфраструктуры, без учета памятников культурного наследия; из них 585 объекта - разрушены", - говорится в сообщении.
Как рассказали в министерстве, наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура получила в Донецкой, Херсонской, Харьковской, Киевской, Николаевской, Запорожской и Луганской областях.
Общие потери:
Ранее РБК-Украина сообщало, что Бахмут Донецкой области, где сейчас ведутся тяжелые бои, российские кафиры превратили в руины. В этом районе продолжаются тяжелые бои.
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