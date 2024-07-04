З початку операції по розмінуванню Чорного моря вже знищено шість мін

Як зазначив командир Військово-морських сил Болгарії, контр-адмірал Кирило Михайлов, така операція, яка наразі проводиться у Чорному морі не проводилася з моменту завершення Другої світової війни.

"Це історична місія і винятково важливе завдання, яке ми продовжуємо виконувати щодня, щогодини від початку війни. До цього кожна держава докладала зусиль самостійно, а тепер ми об'єднуємо наші зусилля і діятимемо разом задля усунення цієї загрози", - сказав він.

Водночас капітан I рангу Тодор Богданов зауважив, що війна між Україною та Росією призвела до наслідків, які безпосередньо стосуються не тільки дій ВМС держав, які мають вихід до Чорного моря. Постраждали торгівля та економіка, збільшилися ризики й загрози судноплавству в західній частині Чорного моря.

За його інформацією, за останні 2,5 року ВМС Болгарії отримали понад 60 сигналів від громадських, національних і партнерських організацій про побачені об'єкти, схожі на міни, в акваторіях і біля берегової лінії країни.

"На сьогодні в нашій акваторії виявлено та знищено 6 дрейфуючих мін, у значній частині виявлено уламки ракетної зброї, в іншій частині не виявлено небезпечних предметів", - сказав Богданов.

Видання уточнило, що у спільній операції від Болгарії бере участь корабель-уловлювач мін "Струма", від ВМС Румунії - протимінний корабель "Аксьонте", від ВМС Туреччини - протимінний корабель "Акай" і корабель командування та управління "Капітан Гюнгюр Дормуш".

Розмінування Чорного моря

Болгарія, Румунія та Туреччина об'єднали зусилля для створення спільної групи з розмінування в Чорному морі. Ця ініціатива, розпочата в січні 2024 року, спрямована на забезпечення безпеки судноплавства, особливо для експорту зерна з України.

11 січня міністри оборони трьох країн підписали меморандум про взаєморозуміння у Стамбулі. Підписанти - міністр оборони Туреччини Ясар Гюлер, його румунський колега Ангел Тілвар і заступник міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов - продемонстрували свою прихильність до співпраці в галузі безпеки Чорного моря.

А вже у понеділок, 1 липня, ці країни почали спільну операцію з пошуку мін у Чорному морі.

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